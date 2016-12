Crashkurse, Kompaktkurse, Probeklausuren

Liebe Studierende,

auch in diesem Semester werden zur Vorbereitung auf die anstehenden Klausuren einige Crashkurse, Kompaktkurse und Probeklausuren angeboten:



BGB I - Crashkurs:

Liebe Studierende des ersten Fachsemesters, die Tutoren Jan Sonntag und Lukas Böffel werden für Euch einen Vertiefungskurs im Allgemeinen Teil des BGB zur abschließenden Vorbereitung auf die Abschlussklausur bei Professorin Dr. Ruth Janal anbieten.

Hierfür werden komplexe Fälle besprochen und gutachterlich gelöst (die sich teilweise auch auf Examensniveau befinden). Unterstützend hierzu werden auch überblicksartig materiell-rechtliche Grundlagen vermittelt. Ziel des Kursangebots ist es kurz vor der Klausur bereits vorhandenes (!) Wissen systematisch zu festigen und Fehlerquellen abzulegen.

Stattfinden wird diese Veranstaltung am Samstag, den 04.02.2017 von 14:30 Uhr – 20:00 Uhr im Hörsaal I der Van’t-Hoff-Str. 8. Es gibt keine Platzbeschränkung und keine Anmeldepflicht!

BGB II – Kompaktkurs (Marie):

1. Termin: Samstag, 26.11.2016 - 09:00- 18:00 Uhr, Hörsaal III

2. Termin: Samstag, 07.01.2016 - 09:00 - 18 Uhr (inklusive Probeklausur), Raum 4403

Der Kompaktkurs BGB II richtet sich an diejenigen Studierenden, die die BGB II - Klausur im Sommersemester 2016 nicht bestanden haben. Ziel des Kurses ist es, die wichtigsten Themen des Schuldrecht AT kompakt zu besprechen, um so für die Wiederholungsklausur gut vorbereitet zu sein. Dazu wird das Wissen abstrakt dargestellt und anhand von Fällen vertieft. Am Ende des Kurses wird eine Probeklausur angeboten.

BGB III - Crashkurs:

Liebe Studierende des dritten Fachsemesters, die Tutoren Jan Sonntag und Lukas Böffel werden für Euch einen Vertiefungskurs im Besonderen Teil des Schuldrechts zur abschließenden Vorbereitung auf die Abschlussklausur bei Priv.Doz. Dr. Johannes Heyers anbieten. Hierfür sollen neben materiell-rechtlichen Erläuterungen und der gutachterlichen Lösung komplexerer (Examens-) Fälle dogmatische Grundlagen vertieft und Systemverständnis vermittelt werden. Ziel des Kursangebots ist es kurz vor der Klausur bereits vorhandenes (!) Wissen systematisch zu festigen und Fehlerquellen abzulegen.

Stattfinden wird diese Veranstaltung am Donnerstag, den 09.02.2017 von 16:00 Uhr – 20:00 Uhr im Hörsaal I und am Samstag, den 11.02.2017 von 15:00 Uhr – 20:00 Uhr im Hörsaal II der Van’t-Hoff-Str. 8. Es gibt keine Platzbeschränkung und keine Anmeldepflicht!

Strafrecht I – Crashkurs (Marie):

1. Termin: Samstag, 10.12.2016 - 09:00- 18:00 Uhr, Hörsaal III

2. Termin: Samstag, 14.01.2017 - 09:00 - 18 Uhr (inklusive Probeklausur), Hörsaal III

Der Crashkurs richtet sich an Studierende des 1. Semesters. Ziel des Kurses ist es, die wichtigsten Themen aus dem 1.Semester Strafrecht zu besprechen. Dazu wird das Wissen abstrakt dargestellt und anhand von Fällen vertieft. Am Ende des Kurses wird eine Probeklausur angeboten.



Allgemeines Verwaltungsrecht - Kompaktkurs (Alexander) am 03.02.2017 in Raum 3302 von 10-16 Uhr.

Der Kompaktkurs richtet sich insbesondere an Studierende des 3. Semesters. Ziel des Kurses ist es, die wichtigsten Themen des Allgemeinen Verwaltungsrechts zu wiederholen und schwerpunktmäßig das Verwaltungsprozessrecht, in Vorbereitung auf die anstehende Hausarbeit, zu behandeln.

Bitte beachtet, dass sich die Zeiten und Räumlichkeiten eventuell noch ändern können. Beachtet hierfür auch die Aushänge vor dem Tutorenraum. Eine Anmeldung zu den oben genannten Veranstaltungen ist nicht erforderlich.

Darüber hinaus bieten voraussichtlich zwei unserer Tutoren weitere Tutorien für das 1. Semester im Strafrecht und im Zivilrecht an. Diese Kurse richten sich an Studierende, die bislang keinen Platz in einem Tutorium ergattern konnten. Genauere Informationen folgen!

Eine Reservierung der Plätze ist nicht möglich! Die Vergabe der Plätze erfolgt im Losverfahren pünktlich zu Beginn des jeweiligen Tutoriums.

Viel Erfolg für euer weiteres Semester und eure Klausuren wünscht

Euer Tutorienprogramm.