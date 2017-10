Liebe Studierende,

die Tutorien beginnen in der Woche ab dem 30.10.2017.

Am Ende des Semesters werden ggfs. Crashkurse stattfinden. In welchen Fächern und an welchen Tagen wir diese anbieten können, wird im Laufe des Semesters bekannt gegeben.

Euer Tutorienprogramm