Liebe Studierende,

die Anmeldung zu den Tutorien findet von Mittwoch, 25.10.2017 um 10:00 Uhr bis Donnerstag, 26.10.2016 um 18:00 Uhr statt. Die Tutorien beginnen sodann alle in der Woche ab dem 30.10.2017.



Hier findet ihr die Anmeldemaske. Bitte beachtet, dass die Anmeldung nur aus dem Netzwerk der Universität erfolgen kann (wie bei den Anwendungs- und Lektürekursen). Weitere Informationen hierzu könnt ihr der Fachbereichsseite entnehmen (die Anmeldung erfolgt wie bei den fakultativen Methodenkursen).

Jeder Student darf nur einen Platz in einem Fach wählen. Für weitere Plätze müsst ihr zum ersten Termin der einzelnen Tutorien gehen, dort werden die übrigen freien Plätze verlost. Wer sich beim online-Verfahren unerlaubter Weise zu mehr als einem Tutorium anmeldet, verliert alle über das online-Verfahren gewählten Plätze.

Für Studierende mit Kind oder Behinderung gelten Sonderregeln. Bitte wendet euch ggf. rechtzeitig per Mail an tutorien@zedat.fu-berlin.de.

Welche Tutorien angeboten werden, könnt ihr dem Raumplan auf der Fachbereichsseite entnehmen. Bitte schaut kurz vor der Anmeldung nocheinmal nach, ob euer Wunsch-Tutorium noch wie ursprünglich geplant angeboten wird, da sich der Raumplan zur Zeit noch in Bewegung befindet.

Sollte am Mittwoch oder Donnerstag bei der Anmeldung etwas schief laufen, dann geratet bitte nicht in Panik, sondern schreibt eine Mail an: tutorien@zedat.fu-berlin.de und schildert das Problem.

Viel Erfolg und einen guten Start ins Semester wünscht

Euer Tutorienprogramm