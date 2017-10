Das National Model United Nations ist die weltweit größte UN-Simulation für Hochschulstudenten mit über 5.000 Teilnehmern aus Nord- und Südamerika, Afrika, Asien und Europa. Die Konferenz findet im März 2018 im Sheraton Hotel, New York City, statt, die Voting Procedures und die Closing Ceremony sogar im Hauptquartier der Vereinten Nationen. Jede Hochschule vertritt einen UN-Mitgliedstaat oder eine Nichtregierungsorganisation, den/die es in verschiedenen Komitees und Internationalen Organisationen zu repräsentieren gilt. Im Vorfeld der Konferenz findet eine UN-Study Tour mit Briefings von UN-Diplomaten im Hauptquartier der Vereinten Nationen statt. Die Teilnehmer werden in einer interdisziplinären Projektgruppe (Mi + Do, 16 - 18 Uhr) im Wintersemester 2017/18 und der anschließenden vorlesungsfreien Zeit auf die Konferenz vorbereitet.

Wir suchen interessierte und engagierte Studierende verschiedener Fachrichtungen, die als aktive Diplomaten am National Model United Nations teilnehmen möchten!

Are you in? See the trailer of the 2017 FU-Delegation on Youtube.

Voraussetzungen:

Sehr gute Englischkenntnisse

Kenntnisse über die Vereinten Nationen

Überdurchschnittliches Engagement, auch über die Projektgruppe hinaus

Teilnehmereigenbeitrag ca. 950,00 Euro (abhängig von den Fundraising-Aktivitäten der Teilnehmer)

Schriftliche Bewerbungen (in englischer Sprache, bitte per E-Mail) bitte bis zum 18. Oktober 2017 an Peggy Wittke:

Die Bewerbungen sollen enthalten:

Lebenslauf mit persönlichen Angaben (Name, Adresse, E-Mail, Telefon, Alter, internationale Erfahrungen, Foto)

Studienfach, Semesteranzahl, Matrikelnummer

Kurze Darstellung über den Grund der Bewerbung (auf Englisch, ca. 100 Wörter)

The General Assembly is debating the recently adopted treaty on the ban of nuclear weapons. Write two separate statements for the Permanent Representatives of Ireland and Germany, in which they explain their respective country’s position. (Beide Teile sind auf Englisch zu bearbeiten, insgesamt ca. 600 Wörter.)

Weitere Informationen bei:

Dr. Peggy Wittke

Model United Nations/Model European Union

Fachbereich Rechtswissenschaft

Van't-Hoff-Str. 8, 14195 Berlin

Tel.: 030 - 838 547 05

E-Mail: peg@zedat.fu-berlin.de