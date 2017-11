Ankündigung der Vorlesung "Recht und Praxis der Medienbranche" im WiSe 2017/2018

Recht und Praxis der Medienbranche

(noch Plätze frei)

Wir möchten auf die neue Veranstaltung „Recht und Praxis der Medienbranche“ (095374) im WS 2017/18 hinweisen.

Die Veranstaltung gibt eine Einführung in die Rechtsgrundlagen und die Vertragspraxis der wichtigsten Medienbereiche, wie Musik, TV/Film, Bühne, Buch, Fotografie, Kunst/Design, Presse, Internet und digitale Medien. Die Studierenden erhalten Einblick in die wirtschaftlichen Zusammenhänge der verschiedenen Branchen und lernen in praktischen Übungen die typischen Verträge und Klauseln kennen.



Die nächsten Blockveranstaltungen finden statt:

10.11.2017 (14-18 Uhr)

08.12.2017 (14-18 Uhr)

19.01.2018 (14-18 Uhr)

Es handelt sich um eine fakultative Lehrveranstaltung im SB 3 ab dem 5. Fachsemester

Lehrbeauftragter ist Rechtsanwalt Dr. Hans-Jürgen Homann, LL.M., Fachanwalt für Urheber- und Medienrecht in Berlin.

Anmeldung zur Veranstaltung

Anmeldung erfolgt über Campus Management, Modul "Fakultatives Lehrangebot im SB 3" bis zum 03.11.2017, danach per E-Mail.