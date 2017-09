Liebe Studierende , am Montag, d. 2.10.2017 beginnt die Modulanmeldung über Campus Management für das WiSe 17/18.

Das bedeutet auch die erneute Anmeldung nach RÜCKTRITT .

Ihren eingereichten Rücktritt können Sie im Noten- und Punktekonto sehen. Dafür das schwarze Dreieck an der jeweiligen Prüfungsleistung anklicken.

Fristgerechter Rücktritt= f. Rücktritt und

Rücktritt mit Attest = b. Rücktritt.

Wer sich von einer Modulprüfung abgemeldet hat (fristgerecht und/oder krankheitsbedingt), muss sich erneut im Prüfungsbüro pruefb@zedat.fu-berlin.de per e-mail zu der jeweiligen Prüfungsleistung anmelden.

Bitte geben Sie für die erneute Anmeldung in der e-mail an: Name, Matrikelnummer und die Modulprüfung(en) für die sie im WiSe 17/18 angemeldet werden möchten.

Für nichtbestandene Prüfungsleistungen sind Sie automatisch angemeldet.





J. Gredel