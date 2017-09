Folgende Notenergebnisse können Sie im Campus Management im Noten und Punktekonto sehen:



Wichtiger Hinweis bei Nichtbestehen: Die nicht bestandenen Klausuren/Hausarbeiten können immer Mittwochnachmittag (13.30-14.30 Uhr) eingesehen werden. Um die Klausuren/ Hausarbeiten rauszusuchen und damit unnötige Wartezeiten zur Einsicht zu vermeiden, ist es von Vorteil sich vorher in die ausliegende GELBE Liste im (im Regalbrett vor dem Prüfungsbüro) einzutragen und auch zur Klausureinsicht / Hausarbeit zu erscheinen.

Wichtiger Hinweis bei Nichtbestehen: Sie sind automatisch für die Wiederholung im Folgesemester (WiSe 2017/18) angemeldet!!!

Um die eingetragene Punktzahl im Campus Management zu überprüfen ist es empfehlenswert die Klausuren abzuholen.

Haben Sie bereits die bestandenen Prüfungsleisungen aus dem WiSe 16/17 abgeholt? Wenn nicht , dann holen Sie diese bitte hier ab.

Gegenvorstellungsfrist: Gemäß § 22 Abs. 3 RSPO innerhalb von drei Monaten ab Notenbekanntgabe in Campus Management



-Allgemeines Schuldrecht vom 24.07.2017 / Prof. Dr. Wagner

Notenbekanntgabe: 30.08.2017

Bitte holen Sie die bestandenen Klausren wie folgt ab: Frau Schlandt, Bo 3, Raum 4438,

tgl. von 9-12Uhr und von 13-15 Uhr. Abholung bis 7.09.2017 und dann urlaubsbedingt wieder ab 4.10.2017.

Der Notenspiegel hängt in der Wandelhalle im 1. Kasten aus.

-Römisches Recht & Rechtsgeschichte vom 17.07.2017 / Frau Univ.-Prof. Dr Möller und Herr Univ.-Prof. Dr. Czeguhn

Notenbekanntgabe:31.08.2017

-Einführung in das Bürgerliche Recht vom 20.07.2017 / Frau Univ.-Prof. Dr. Janal

Notenbekanntgabe:04.09.2017

Bitte holen Sie bestandenen Klausuren wie folgt ab: Ab Montag, den 11.09.2017 bei Frau Ludwig , VH 8, Raum 329, Mo-Do 10-12.00 Uhr.

- Zivilverfahrensrecht vom 02.08.2017 / Prof. Dr. Lomfeld

Notenbekanntgabe:07.09.2017

Bitte holen Sie die bestandenen Klausuren wie folgt ab: Frau Meier, VH 8 , Raum 314

Mo-Do von 8-12.30 und 13.30-15.00 Uhr und Fr von 8-12.00 Uhr.

- Besonderer Teil des Schuldrechts vom 27.07.2017 / Univ.-Prof. Dr. Muthorst

Notenbekanntgabe:08.09.2017

- Grund- und Menschenrechte vom 21.07.2017 / Univ.-Prof. Dr. Heintzen

Notenbekanntgabe: 12.09.2017

Die bestandenen Klausuren werden am Mittwoch, d. 18.10.2017 ab 9.45 Uhr im HS I zurückgegeben.

Der Notenspiegel hängt in der Wandelhalle.

-Nebengebiete des Bürgerlichen Rechts vom 03.08.2017 / Univ.-Prof. Dres. Hartman,Muthorst und Mylich

Notenbekanntgabe: 14.09.2017

Die Ausgabe der bestandenen Klausuren wird zu Semesterbeginn bekanntgegeben.

Der Notenspiegel hängt in der Wandelhalle im 1. Kasten aus.

-Einführung in das Öffentliche Recht vom 19.07.2017 / Univ.- Prof. Dr. Aust

Notenbekanntgabe:14.09.2017

Bitte holen Sie die bestandenen Klausuren wie folgt ab: Frau Sikora, VH 8, Raum 305

Mo-Do-8-11 Uhr und Fr 8-10 Uhr.

-Strafverfahrensrecht vom 04.08.2017 / Univ.-Prof. Dr. Momsen

Notenbekanntgabe: 14.09.2017

Bitte holen Sie die bestandenen Klausuren wie folgt ab: Frau Korth, BO 3, Raum 5507

Mo-Fr 10-15 Uhr

-Materien des Besonderen Verwaltungsrecht vom 01.08.2017 / Univ.-Prof. Dr. Siegel

Notenbekanntgabe:14.09.2017

Bitte holen Sie die bestandenen Klausuren wie folgt ab: Frau Mörtz, BO 3, Raum 3319

Mo-Fr 10-12 Uhr.

Der Notenspiegel hängt in der Wandelhalle im 1. Kasten aus.

-Rechtstheorie vom 26.07.2017 / Professor Dr. Lomfeld

Notenbekanntgabe:15.09.2017

Der Notenspiegel hängt in der Wandelhalle im 1. Kasten aus.

-Einführung in das Strafrecht I vom 18.07.2017 / Univ.-Prof. Dr. Seher

-Vermögensdelikte vom 25.07.2017 / Univ.-Prof. Dr. Momsen

Notenbekanntgabe: 25.08.2017

Bitte holen Sie die bestandenen Klausuren wie folgt ab:Frau Korth, BO 3, Raum 5507

Mo-Fr 10-15 Uhr

-Europarecht und int. Bezüge des GG vom 31.07.2017 / Dr. Wendel

Notenbekanntgabe: 25.09.2017

Bitte holen Sie die bestandenen Klausuren wie folgt ab: Frau Mack, BO 3, Raum 4427



Es liegen alle Ergebnisse aus dem Einführungs- und Aufbaubereich vor.

Studierende, die mit den Modulen im SoSe 2017 den Einführungsbereich bestanden haben

( Bestehen der acht Module des 1. und 2. Fachsemester), erhalten ein Zwischenprüfungszeugnis.

Über die Abholung werden Sie über die Homepage informiert.



Bitte beachten Sie die oberen Informationen. Danke.

Ihr Prüfungsbüro