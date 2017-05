Liebe Studierende, die Prüfungszuordnung für den Einführungs- und Aufbaubereich ist erfolgt.

Bei der Fremdsprachenkompetenz (A/B) fehlt noch die Veranstaltung von Mr. Black. Die wird Anfang nächser Woche eingepflegt. Bekanntgabe dann hier über die Homepage.

Prüfungszuordnung bedeutet, die Moduprüfungsleistungen stehen in der Tabelle "Meine Prüfungstermine im SoSe 2017" unter dem Reiter "Stundenplan".

Bitte überprüfen Sie gewissenhaft die Eintragungen.

Bei Beanstandungen melden Sie sich bitte umgehend bei mir (Fr. Gredel ).



Sollten Sie nach Überprüfung Ihre angemeldeten Prüfungsleistungen feststellen, dass Sie vergessen haben Sie für eine abgemeldete Prüfung anzumelden, erhalten Sie letztmalig die Möglichkeit sich bis Freitag, den 26.05.2017 nachzumelden.

Bitte senden Sie dafür eine E-Mail an pruefb@zedat.fu-berlin.de mit Angabe von: Namen, Matrikelnummer und die Prüfungsleistung für die Sie noch angemeldet werden möchten.



Ansonsten muss der der Rücktritt weiterhin im Noten- und Punktekonto an der jeweiligen Prüfungsleistung hinterlegt sein.



Studierende mit Studienbeginn VOR WiSe 15/16 mit noch nicht bestandener Zwischenprüfung(ab 6. FS).

Die Anmeldeliste der Papieranmeldung hängt in der Wandelhalle im Schaukasten. Es sind nur die Klausuren, die zum Bestehen der Zwischenprüfung nötig sind. Bitte überprüfen Sie Ihre Anmeldung gewissenhaft.

Bei Beanstanungen kommen Sie zu mir ins Prüfungsbüro.



Für nichtbestandene Prüfungsleistungen aus dem WiSe 2016/17 sind sie automatisch im SoSe 17 angemeldet.



Abmeldeformulare "GRÜN" sind ab dem 6. Juni 2017 im Prospekthalter erhältlich.





Hilfsmittel zu den Abschlussklausuren: Der Prüfungsausschuss hat in der Sitzung am 04.Mai 2016 beschlossen, dass aus Gründen der Gleichbehandlung und der Rechtssichheit nur noch Gesetzestexte OHNE Einträge und Fähnchen als erlaubte Hilfmitrtel gelten.

Wörterbücher: Der Prüfungsausschuss hat in der Sitzung am 4. Mai 2016 beschlossen, dass Austauschstudierende und Nicht-Muttersprachler (bis einschließlich 2. FS) Wörterbücher benutzen dürfen.

.

Das Prüfungsbüro

J. Gredel