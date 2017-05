Nur für Studierende mit Studienbeginn VOR WiSe 15/16 und noch nicht bestandener Zwischenprüfung:

Bitte denken Sie daran, sich weiterhin in Papierform anzumelden.

Die Anmeldeformulare sind im Prospekthalter vor dem Prüfungsbüro erhältlich. Bitte melden Sie sich für die Klausuren des 1. und 2. FS ausschließlich in Papierform an. Für die Module des 3.FS (Aufbaubereich) ist eine Anmeldung über Campus Management im SoSe nicht möglich. Sollten Sie zum Bestehen der Zwischenprüfung noch ein Modul aus dem 3.FS benötigen, melden Sie sich bitte über das Anmeldeformular an. Bitte geben Sie die ausgefüllte Anmeldung persönlich

bis Montag, den 15. Mai 2017 im Prüfungsbüro (bei mir) ab.

Ihr Prüdungsbüro J. Gredel







Die Sprechzeiten des Prüfungsbüros:

MO und DO 9.30-12.30 und13.30-14.30 Uhr

Abgabe der Anmeldungen auch möglich: MI zur Akteneinsicht 13.30-14.30 Uhr

Das Prüfungsbüro

J. Gredel