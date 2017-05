Liebe Studierende, leider ist der Ordner mit den Abmeldungen aus den letzten Semestern bis jetzt nicht wirklich leerer geworden. Wer sich von einer Modulprüfung abgemeldet hat, muss sich erneut im Prüfungsbüro per E-Mail zu der jeweiligen Prüfungsleistung anmelden. (Name, Matrikelnummer und Name der Modulprüfung)



Ihren eingereichten Rücktritt können Sie im Noten- und Punktekonto sehen. Dafür vorne das schwarze Dreieck an der jeweiligen Prüfungsleistung anklicken. Fristgerechter Rücktritt= f. Rücktritt und Rücktritt mit Attest = b. Rücktritt.



Sie haben die Möglichkeit, sich bis Freitag, den 05.05.2017 für abgemeldete Prüfungsleistungen erneut für das SoSe 2017 anzumelden.

Für nichtbestandene Prüfungsleistungen sind Sie automatisch angemeldet.

J. Gredel