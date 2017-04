Zur Info: Hat man eine Prüfung im WiSe 2016/17 nicht bestanden, ist man automatisch zur Wiederholung im SoSe 20/17 angemeldet.

Termine für die Modulabschlussprüfungen im SoSe 2017 (Bitte auch unbedingt die Seite 2 lesen) erhalten Sie -hier-

(pdf-Datei 22 KB)

Sie erhalten die Termine auch in Papierform im Prospekthalter "Einführungs- und Aufbaubereich" vor dem Prüfungsbüro.



Nur für Studierende mit Studienbeginn VOR WiSe 15/16 und noch nicht bestandener Zwischenprüfung:

Ab 4. April 2017 sind die Anmeldeformulare im Prospekthalter vor dem Prüfungsbüro erhältlich. Bitte melden Sie sich für die Klausuren des 1. und 2. FS ausschließlich in Papierform an. Für die Module des 3.FS (Aufbaubereich) ist eine Anmeldung über Campus Management im SoSe nicht möglich. Sollten Sie zum Bestehen der Zwischenprüfung noch ein Modul aus dem 3.FS benötigen, melden Sie sich bitte über das Anmeldeformular an. Bitte geben Sie die ausgefüllte Anmeldung persönlich

bis Montag, den 15. Mai 2017 im Prüfungsbüro (bei mir) ab.

Ihr Prüdungsbüro J. Gredel