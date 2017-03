Folgende Notenergebnisse können Sie im Campus Management im Noten und Punktekonto sehen:

Bitte denken Sie daran "ZEITNAH" Ihre bestandenen Klausuren in den zuständigen Arbeitsbereichen abzuholen. So können Sie auch überprüfen, ob Ihre Note richtig erfasst wurde. DANKE!

Die Notenaushänge der Studierenden OHNE bestandener Zwischenprüfung mit Studienbeginn vor WiSe 15/16 werden weiterhin in der Wandelhalle ausgehängt.

Wichtiger Hinweis bei Nichtbestehen: Die nicht bestandenen Klausuren/Hausarbeiten können immer Mittwochnachmittag (13.30-14.30 Uhr) eingesehen werden. Um die Klausuren/ Hausarbeiten rauszusuchen und damit unnötige Wartezeiten zur Klausureinsicht zu vermeiden, ist es von Vorteil sich vorher in die ausliegende GELBE Liste im (im Regalbrett vor dem Prüfungsbüro) einzutragen und auch zur Klausureinsicht / Hausarbeit zu erscheinen.

-Nebengebiete des Bürgerlichen Rechts vom 16.02.2017 / Univ.-Prof. Dr. Czeguhn/ Herr PD Dr. Mylich/ Herr Odemer

Notenbekanntgabe ab: 17.03.2017

Abholung der bestandenen Klausuren: Bei Frau Korth, Bo 3, Zi. 5507, Mo-Fr 10-15 Uhr



-Allgemeines Schuldrecht/Leistungsstörungsrecht vom 13.02.2017 / Univ.-Prof. Dr. Czeguhn

Notenbekanntgabe ab:17.03.2017

Abholung der bestandenen Klausuren: Bei Frau Schlandt, BO 3,Zi.4438 Mo-Fr 9-15 Uhr

Wichtiger Hinweis bei Nichtbestehen: Sie sind automatisch für die Wiederholung im Folgesemester (SoSe 2017) angemeldet!!!



























