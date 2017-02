Liebe Studierende des 1. Fachsemesters und liebe Studierende des 3. und 5. Fachsemesters aufgrund der hohen Anmeldezahlen zu den Modulabschlussklausuren, möchten wie Sie bitten, nach erfolgter Einlasskontrolle zu den Klausuren, die Mensa aus organisatorischen Gründen nicht wieder zu verlassen. Wir bitten um Ihr Verständnis.

Das Prüfungsbüro.



Die Klausuren werden in der Mensa II , Otto-von-Simson-Str. 26 geschrieben.

Der Eingang ist über "Ausgang und Geschirrrückgabe".

Bitte halten Sie Ihren unterschriebenen Studentenausweis und eine Lichtbildausweis bereit.

Klausurpapier wird vom Prüfungsbüro gestellt.



Für alle Studierende aus dem Einführungs- und Aufbaubereich:

Bitte überprüfen Sie sich nochmals über Campus Management zu welchen Modulabschlussklausuren Sie sich angemeldet haben. Das sehen Sie in der Tabelle unten dem Reiter "Stundenplan" in " Meine Prüfungstermine im WiSe 2016/17".



Sollten Sie sich von Modulabschlussklausuren abgemeldet haben, können Sie das unter Ihrem Noten und Punktekonto ersehen. Dafür klappen Sie vorne das schwarze Dreieck und Sie sehen den eingetragenen Rücktritt..