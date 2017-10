Im Rahmen der leistungsorientierten Mittelvergabe für den Bereich Gleichstellung an der Freien Universität Berlin stehen am Fachbereich Rechtswissenschaft Frauenfördermittel zur Vergabe zur Verfügung. Näheres erfahren Sie in der Ausschreibung auf der Homepage der Frauenbeauftragten des Fachbereichs sowie in den Aushängen. gez. i. A. Marion Scheffel

weitere Informationen -<hier>-