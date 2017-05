Die Vorlesung "Aktuelle Rechtsprechung im Zivilrecht" findet in dieser Woche einmalig nicht am Donnerstag, sondern bereits am Mittwoch statt, und zwar um 16 c.t. in Raum Bo 2204. Besprochen wird die Entscheidung BGH, Urt. v. 17.3.2017, V ZR 70/16.