Stellenausschreibung studt. Hilfskraft bei Univ.-Prof. Dr. Olaf Muthorst

Fachbereich Rechtswissenschaft

Wiss. Einrichtung für Zivilrecht

Stud. Hilfskraft (41 MoStd.)

befristet auf 2 Jahre

Kennung: 11/17/09015000

Aufgabengebiet:

Unterstützung der Wiss. Einrichtung für Zivilrecht

Recherchearbeiten

Sekretariatsaufgaben, Literaturbeschaffung

Erwünscht:

2 abgeschlossene Hochschulsemester (Hauptfachstudium, Rechtswissenschaft)

Teamfähigkeit

gute EDV-Kenntnisse

gute englische Sprachkenntnisse

Bewerbungen sind mit aussagekräftigen Unterlagen bis zum 27.03.2017 unter Angabe der Kennung im Format PDF elektronisch per E-Mail zu richten an Herrn Prof. Dr. Olaf Muthorst: olaf.muthorst@fu-berlin.de oder per Post an die

Freie Universität Berlin

Fachbereich Rechtswissenschaft

Herrn Prof. Dr. Olaf Muthorst

Van't-Hoff-Str. 8

14195 Berlin (Dahlem)

Mit der Abgabe einer Onlinebewerbung geben Sie als Bewerber/in Ihr Einverständnis, dass Ihre Daten elektronisch verarbeitet und gespeichert werden. Wir weisen darauf hin, dass bei ungeschützter Übersendung Ihrer Bewerbung auf elektronischem Wege von Seiten der Freien Universität Berlin keine Gewähr für die Sicherheit übermittelter persönlicher Daten übernommen werden kann.