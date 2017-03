Stellenausschreibung wiss. Mitarbeiter/in bei Univ.-Prof.Dr. Olaf Muthorst

Fachbereich Rechtswissenschaft

Wiss. Einrichtung für Zivilrecht

2 Positionen

Wiss. Mitarbeiterin / Wiss. Mitarbeiter (Praedoc)

mit 1/2-Teilzeitbeschäftigung

befristet bis zu 4 Jahre

Entgeltgruppe 13 TV-L FU

Kennung: 10/17/09015000

Aufgabengebiet:

Mitarbeit in Forschung und Lehre auf dem Gebiet des Bürgerlichen Rechts, Verfahrens- und Insolvenzrechts

Die Tätigkeit dient zur eigenen wissenschaftlichen Qualifizierung

Einstellungsvoraussetzungen:

Erste juristische Staatsprüfung

Erwünscht:

Prädikatsexamen und Interesse an den genannten Forschungsgebieten

Interesse am Einsatz neuer Medien in der juristischen Ausbildung

Bewerbungen sind mit aussagekräftigen Unterlagen bis zum 06.04.2017 unter Angabe der Kennung im Format PDF elektronisch per E-Mail zu richten an Herrn Prof. Dr. Olaf Muthorst: olaf.muthorst@fu-berlin.de oder per Post an die

Freie Universität Berlin

Fachbereich Rechtswissenschaft

Herrn Prof. Dr. Olaf Muthorst

Van't-Hoff-Str. 8

14195 Berlin (Dahlem)

Mit der Abgabe einer Onlinebewerbung geben Sie als Bewerber/in Ihr Einverständnis, dass Ihre Daten elektronisch verarbeitet und gespeichert werden. Wir weisen darauf hin, dass bei ungeschützter Übersendung Ihrer Bewerbung auf elektronischem Wege von Seiten der Freien Universität Berlin keine Gewähr für die Sicherheit übermittelter persönlicher Daten übernommen werden kann.