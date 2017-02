Blockseminar SoSe 2017 - Römisches Vertragsrecht

Univ.-Prof. Dr. Cosima Möller

Seminarankündigung für das Sommersemester 2017

Römisches Vertragsrecht

Es handelt sich um ein Seminar im Rahmen des Moduls Thematische Vertiefung. Es richtet sich insbesondere an Studierende des 4. Semesters. Eine Bindung an einen Schwerpunkt­bereich ist nicht damit verbunden. Als Vorbereitung auf den Unterschwerpunkt Römische Rechtsgeschichte im Rahmen des Schwerpunktbereichs 1 – Grundlagen des Rechts ist es besonders gut geeignet. Die Thematik verbindet das Interesse an der historischen Gestalt und Vielfalt des römischen Rechts mit dem Interesse an den Nachwirkungen dieses Rechts in unserem heutigen Zivil­recht. Die Referate sollen in der Hauptsache dem römischen Vertragsrecht gewidmet sein, aber auch einen Ausblick auf moderne Fragestellungen enthalten. Hinweise zur Erstellung der Referate und zur Erschließung von Quellen und Sekundärliteratur werden allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern zur Verfügung gestellt.

Folgende Themen sind vorgesehen:

Allgemeine Vertragslehren im römischen Recht? – Quintus Mucius, Servius Sulpicius, der Ediktskommentar Ulpians und die Institutionenwerke Wege der Klagbarkeit unbenannter Verträge. insbes. die causa-Lehre des Aristo Die stipulatio – Formzwang und inhaltliche Freiheit Die Bürgschaft, insbesondere zum Verbot von Frauenbürgschaften Die Kauf-Tausch-Kontroverse der Rechtsschulen Aufklärungspflichten im Kaufrecht – gerechter Preis oder Zulässigkeit gegenseitigen Übervorteilens Gefahrtragung und Verzug beim Weinkauf Sachmängelgewährleistung auf Sklaven- und Viehmärkten und die Haftung nach der Käuferklage Die Rechtsstellung des Mieters, insbesondere beim Verkauf der Mietsache Gefahrtragung beim Werkvertrag – schließt höhere Gewalt den Werklohn aus? Lohnarbeitsvertrag und Lohngefahr – Lohn nur für tatsächlich geleistete Arbeit? Die Gesellschaft – Gewinn- und Verlustbeteiligung Der Auftrag – Anwendungsbereich und Haftungsmaßstab Das zinslose Darlehen – Vorgaben und Ausnahmen bei der Valutierung Die Hinterlegung – Haftungsfragen und Vertragsgestaltung

Das Seminar ist für den 13. und 14. Juli 2017 geplant.

Die Vorbesprechung mit Themen­vergabe findet statt am Dienstag, den 14. Februar 2017 um 12.00 Uhr (s.t.) in Raum 2212.

Bei Interesse können Sie sich auch zuvor bei meiner wissenschaftlichen Mitarbeiterin, Frau von Bormann, oder bei meiner Sekretärin, Frau Schlandt, melden.