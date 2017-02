Seminar Insolvenzrecht Sommer 2017 (Prof. Lomfeld)

"Schulden oder nicht schulden": Das Recht der Insolvenz Grundlagen, System und Probleme "Schulden oder nicht schulden" wird immer mehr zu einer grundlegenden Frage unserer Gesellschaft. Das im juristischen Studium oft vernachlässigte Insolvenzrecht eröffnet nicht nur ein neues Verständnis vieler privatrechtlicher Bereiche (Vertragsrecht, Sachenrecht, Gesellschaftsrecht), sondern ist auch ein wichtiges rechtspolitisches Instrument zur Steuerung unserer Wirtschaft und Gesellschaft. Das Insolvenzrecht definiert die Grenze der Schulden und ermöglicht deren Restrukturierung. Das Seminar erarbeitet Grundlagen, System und Probleme des Insolvenzrechts von Unternehmen und Verbrauchern. Zudem greift es parallele Strukturen eines im Völkerrecht diskutierten Insolvenzrechts für Staaten auf. Das Seminar führt so verschiedenste Schwerpunktbereiche zusammen: SB1 Grundlagen; SB2 Verbraucherrecht; SB3 Gesellschaftsrecht; SB7 Völkerrecht.

Als Leistung wird eine Seminararbeit (60%) mit Präsentation (20%) und ein vorbereiteter Kommentar (20%) zu einer anderen Arbeit bewertet. In der Seminararbeit geht es darum, die (gesellschaftliche) Funktion der behandelten Institution im System des Insolvenzrechts einzuordnen und aktuelle (juristische) Probleme zu diskutieren. Zu jedem Thema werden Literaturhinweise als Ausgangspunkt der Recherche gegeben.

Das Seminar findet verblockt an zwei Freitagen im Juni (voraussichtlich: Freitag, 16. Juni und Freitag, 23. Juni 2017) statt. Vorläufige Voranmeldungen sind per Email mit Angabe von mindestens zwei Wunschthemen unter bertram.lomfeld@fu-berlin.de ab sofort möglich. Die endgültige Themenvergabe erfolgt in der Vorbesprechung am 13. Februar um 13.30 im Hörsaal 1. Zuvor findet von 12.15 bis 13.30 im Rahmen der Vorlesung ZPO ein Überblick über das Insolvenzrecht statt.

- THEMEN -

1. Teil: GRUNDLAGEN DES INSOLVENZRECHTS

01 Soziologische Fragen: Überschuldung? Insolvenzursachen?

02 Ökonomische Fragen: Kollektives Handeln? Anreize? Kreditkosten?

03 Philosophische Fragen: Schuldenverantwortung? Schuldengerechtigkeit?

04 Historische Fragen: Römisches Recht? Europäische Rechtsgeschichte?

2. Teil: UNTERNEHMENSINSOLVENZ

05 "Überschuldung" im System der Eröffnungsgründe (§§ 17-19 InsO)

06 Gleichbehandlung der Gläubiger: Sicherung der Masse (§§ 80, 89, 129ff InsO)

07 Forderungsfeststellung: Selbstkontrolle der Gläubiger? (§§ 178-186 InsO)

08 Absoluter Vorrang von gesicherten Krediten? (§§ 47-52 InsO)

09 Rechte und Schutz von Arbeitnehmern (§§ 120-128 InsO)

10 Die Macht der Gläubigerversammlung (§§74-79, 157, 160, 176 InsO)

11 Insolvenzplan: Wer entscheidet über die Sanierung? (§§ 235-247 InsO)

12 Sanierung unter Eigenverwaltung und Schutzschirm (§§ 270-285 InsO)

3. Teil: VERBRAUCHERINSOLVENZ

13 Dialog mit dem Schuldner: Praxis außergerichtlicher Einigung (§§ 305ff InsO)

14 Gerichtliche Schuldenbereinigung: Erzwingbarer Konsens? (§§ 307ff InsO)

15 Restschuldbefreiung: Teuer erkaufte Freiheit? (§§ 286-303a InsO)

4. Teil: STAATENINSOLVENZ

16 Der Fall Argentinien (Völkerrechtliche Analyse des Staatsbankrotts 2001)

17 Welche Verfahren? (Überblick und Bewertung völkerrechtlicher Vorschläge)

18 Welche Verbindlichkeit? (Vertragsklauseln, Staatsnotstand, Zumutbarkeit)