Informationsveranstaltung am 10.2.17 für den Schwerpunktbereich II

Einladung zur Info-Veranstaltung im Schwerpunktbereich II (Anfertigung der Studienabschlussarbeit)

Am Freitag, den 10.02.2017, findet in der Zeit von 12.30 bis 14 Uhr (Hörsaal 4403, Bo. 3) unter Leitung von Frau Wiss. Mit. Corinna Marschner eine Info-Veranstaltung für Studierende des zweiten Schwerpunktbereichs (VPR, IPR & Privatversicherungsrecht) statt, in der die Dozentin allgemeine Hinweise und Tipps zur Anfertigung der Abschlussarbeit erteilt. Da die Anmerkungen allgemeiner Natur sind und inhaltlich themenübergreifend gelten, sind neben den Kursteilnehmer des MK VPR natürlich auch herzlich alle andere Studenten des Schwerpunktbereichs eingeladen.