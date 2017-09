Im Wintersemester bietet Prof. Grothe ein propädeutisches Seminar im Sportrecht an. Eine Vorbesprechung findet am 19.10. um 9.15 Uhr in Raum 4404 statt. Die --> Themen <-- können ab sofort angefragt werden. Bitte wenden Sie sich hierfür an Wiss. Mit. Stefanie Szymanski (st.szymanski@fu-berlin.de).