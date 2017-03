Das Willem C. Vis Moot Team 2016/17 auf dem Pre-Moot in Edinburgh!

Das Willem C. Vis Moot Team 2016/17 auf dem 6th Pre-Moot in Edinburgh!



Das Willem C. Vis Moot Team 2016/17 der Freien Universität Berlin verbrachte spannende Tage auf dem Pre-Moot in Edinburgh um sich auf die Wettbewerbe in Hongkong und Wien vorzubereiten.

Möchten Sie nächstes Jahr Teil des Teams werden und die Freie Universität Berlin international auf dem Willem C. Vis Moot vertreten?

Dann bewerben Sie sich hier.