Vorbesprechung Seminar Haftung und Versicherung (Prof. Dr. Ch. Armbrüster)

Im Sommersemester 2017 biete ich das Seminar Haftung und Versicherung zum Modul Thematische Vertiefung (2 SWS) für Studierende an. Dieses Seminar wird als Blockveranstaltung in zwei Blöcken am 13./14. Juli 2017, jeweils 10- 18 Uhr stattfinden.

Eine Vorbesprechung mit Themenvergabe zu diesem Seminar findet am

Freitag, dem 17. Februar 2017, 12.00 Uhr, V-H-Str. 8, Raum 335

statt.

gez. Univ.-Prof. Dr. Christian Armbrüster

Themenliste <hier>

Seminarhinweise <hier>