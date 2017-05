An der Freien Universität Berlin wird in diesem Jahr zum zweiten Mal der Jürgen Prölss-Preis ausgeschrieben. Der Preis soll an Jürgen Prölss (1939-2012) erinnern, Professor für Bürgerliches Recht und Versicherungsrecht an der Freien Universität Berlin, dessen Neigungen über das eigene rechtswissenschaftliche Fach hinaus den fernöstlichen Kulturen, der mittelalterlichen Mystik, der Philosophie gegolten haben und dessen Ideal der Jurist mit offenem Bildungshorizont und fachübergreifender Kompetenz gewesen ist, dem Luther-Wort gemäß: „Denn ein Jurist / der nicht mehr denn ein Jurist ist / ist ein arm Ding."

