Seminar im Versicherungsrecht Sommersemester 2017l

Ich werde im kommenden Sommersemester 2017 wiederum ein Seminar im Versicherungsrecht abhalten, in dem privat- und sozialversicherungsrechtliche Themen behandelt werden können. Darüber hinaus kommen auch haftungsrechtliche Themen in Betracht – wegen der Nähe zur Haftpflichtversicherung.

Das Seminar wird wie in den vergangenen Semestern als Blockseminar am Ende des Sommersemesters 2017 mit den mündlichen Vorträgen stattfinden – also im Juli 2017.

Interessierte Teilnehmer lade ich zu einer Informationsveranstaltung ein am

Mittwoch, den 01.032.2017,

18.00 - 20.00 Uhr ,

Hörsaal 2213, Boltzmannstraße 3.

Eine vorläufige Themenliste können Sie der Anlage entnehmen. Weitere sozialversicherungs- und haftungsrechtliche Themen können abgesprochen werden.

Wer an dieser Informationsveranstaltung nicht teilnehmen kann, hat die Möglichkeit, mich in der vorlesungsfreien Zeit zwischen dem Wintersemester 2016/2017 und dem Sommersemester 2017 anzusprechen, Boltzmannstr. 3, Raum 1108.

Eine Einführungsveranstaltung mit Hinweisen zur Bearbeitung propädeutischer Seminararbeiten wird zu Beginn des Sommersemesters 2017 stattfinden. Der genaue Termin wird noch bekannt gegeben.

Prof. Dr. Helmut Schirmer