Liebe Studierende,



im Folgenden möchten wir Sie auf die FU Law Clinic "Praxis der

Strafverteidigung" aufmerksam machen. Hierbei handelt es sich um einen

über zwei Semester dauernden Kurs, in dem Sie intensiv und

praxisorientiert die Tätigkeit der Strafverteidigung kennenlernen. So

haben Sie die Möglichkeit, schon während des Studiums Kontakt mit der

Praxis aufzunehmen und mit Strafverteidigerinnen und Strafverteidigern an

echten Fällen zu arbeiten.



In den zwei Semestern erlernen Sie die rechtlichen Grundlagen der

Strafverteidigung in einer Projektgruppe, absolvieren ein Praktikum in

einer ausgewählten Strafrechtskanzlei und erarbeiten in einem Seminar eine

Falllösung für einen echten, aktuellen Fall.



Mit der Teilnahme an der Law Clinic haben Sie die Möglichkeit, einen

Schlüsselqualifikationsschein, eine Praktikumsbescheinigung sowie einen

propädeutischen Seminarschein zu erlangen. Zudem wird der erfolgreiche

Abschluss der Law Clinic mit einem Zertifikat dokumentiert.



Wenn Sie Interesse an der Law Clinic haben, freuen wir uns über Ihre

Bewerbung bis zum 28.02.2017. Bitte senden Sie hierfür Ihre Unterlagen,

bestehend aus tabellarischem Lebenslauf, Leistungsübersicht und einem

Motivationsschreiben an:



FU Law Clinic "Praxis der Strafverteidigung"

Prof. Dr. Carsten Momsen

Freie Universität Berlin

Fachbereich Rechtswissenschaft

Van't-Hoff-Str. 8

14195 Berlin



oder per E-Mail an:

lsmomsen@zedat.fu-berlin.de



Weitere Informationen zur Law Clinic finden Sie hier.