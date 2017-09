Gesundheitsentscheidungen durch Algorithmen – rechtliche Rahmenbedingungen der Digitalisierung des Gesundheitswesens



Tagung am 6.9.2017 am Fachbereich Rechtswissenschaft

der Freien Universität Berlin

Im Zuge der Digitalisierung hält zunehmend die Entscheidungsfindung und -vorbereitung durch Algorithmen Einzug

in das Gesundheitswesen und in die Medizin. Heutzutage werden bereits unzählige Entscheidungen durch Algorithmen

„getroffen“ bzw. „erzeugt“ oder zumindest vorbereitet. Die Richtigkeit des Ergebnisses hängt von der

Qualität des Algorithmus ab. Nach außen ist der maschinelle Anteil am Ergebnis des Entscheidungsprozesses

kaum transparent. Hierzu stellen sich spannende rechtliche Fragestellungen, welche u.a. das Berufsrecht, den Datenschutz, regulatorische Herausforderungen (z.B. Medizinprodukterecht), zivilrechtliche Haftungsprobleme,

ethische Aspekte und – im Zusammenhang mit Big Data – den Zugang zu Gesundheitsdatenbanken als Forschungsgrundlage betreffen.



Organisation und Leitung:

Dr. Martin S. Haase, TU Berlin

Priv.-Doz. Dr. Sebastian Kluckert, FU Berlin



Die Tagung wird gefördert durch die Fritz Thyssen Stiftung.

