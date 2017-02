Einladung zur Jessup Generalprobe am 1. März

(English version below)



Das Jessup Team der Freien Universität Berlin lädt alle Studierenden und Mitarbeiter*innen der FU ganz herzlich zur Generalprobe des diesjährigen Teams ein.



Lernen Sie unser Team kennen und erleben Sie, was es heißt beim Jessup Moot Court anzutreten!



Die Probe wird um 16:00 Uhr s.t. im Raum 3302 in der Boltzmannstraße 3, 14195 Berlin (Juristische Fakultät FU Berlin) stattfinden.



Wir freuen uns auf Ihr zahlreiches Erscheinen und Ihre Unterstützung des 2017 Jessup FU Teams!



------------------------------------------------------------------------------------------



The Jessup Team FU Berlin cordially invites all students and staff of Freie University to attend the public rehearsal for this year's team.



Get to know the members of our team and experience what it means to compete in the Jessup!



The event will start @ 4:00 pm s.t. The rehearsal will take place in Room 3302 at Boltzmannstraße 3, 14195 Berlin (Law Faculty of FU Berlin).



We look forward to welcoming all of you! Show your support for the 2017 Jessup FU Team!