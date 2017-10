Prof. Aust wird am Freitag, dem 3. November am Lauterpacht Centre for International Law der Universität Cambridge einen Vortrag zum Thema "Cities and Climate Change in the Populist Post-Paris World" halten. Mehr Informationen sind hier abrufbar: https://www.law.cam.ac.uk/press/events/2017/11/lcil-lecture-cities-and-climate-change-populist-post-paris-world-international-law-perspective