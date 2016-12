Vorträge zur Praxis des Staatsrechts

In der Vorlesung Einführung in das Öffentliche Recht (Staatsorganisationsrecht) finden im Dezember 2016 und Januar 2017 zwei Gastvorträge statt, die Einblicke in die staatsrechtliche Praxis vermitteln:



Am Montag, 12.12.2016, 10-12 Uhr wird MdB Christian Flisek (Obmann der SPD-Bundestagsfraktion im "NSA-Untersuchungsausschuss") über die praktischen Seiten der Untersuchungsausschussarbeit, auch im Lichte der jüngsten höchstrichterlichen Rechtsprechung referieren.



Am Donnerstag, 12.1.2017: 12-14 Uhr spricht Prof. Dr. Stefan Ulrich Pieper (Bundespräsidialamt) über staatsrechtliche Fragen in der Tätigkeit des Bundespräsidenten.



Interessierte Gäste aus dem Fachbereich sind herzlich willkommen. Beide Veranstaltungen finden im Audimax (HFB) statt.