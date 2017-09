Seminar "Städte als Subjekte und Objekte der Völkerrechtsordnung?" Prof. Aust

Univ.-Prof. Dr. Helmut Philipp Aust

Seminar im WS 2017/2018:

Städte als Subjekte und Objekte der Völkerrechtsordnung?

Das 21. Jahrhundert wird vielfach als „urbanes Zeitalter“ bezeichnet. Mehr als die Hälfte der Menschheit lebt bereits heute in Städten und diese Zahl wird weiter steigen. Zugleich beginnen Städte immer öfter, sich als global relevante Akteure zu positionieren. Ein jüngst zurückliegendes Beispiel ist die Reaktion vieler US-amerikanischer Bürgermeister auf die Ankündigung von US-Präsident Trump, dass sich die Vereinigten Staaten aus dem Pariser Klimaschutzabkommen zurückziehen werden. Etliche Bürgermeister kündigten an, diesen Schritt durch eigene Aktionen zu kompensieren und zudem auch diese Aktivitäten direkt mit dem UN-Klimaschutzsekretariat koordinieren zu wollen. Dies ist nur ein Beispiel für die zunehmende Bedeutung der lokalen bzw. kommunalen Ebene für Fragen des globalen Regierens im 21. Jahrhundert. Städte sind in vielen Politikbereichen global aktiv, sei es in Fragen des Klimaschutzes, der Sicherheitskooperation oder der Durchsetzung von Menschenrechten. Das Seminar will die völkerrechtlichen Implikationen dieser Entwicklung in den Blick nehmen und zugleich auch rechtsvergleichend auf die unterschiedlichen nationalen Rahmenbedingungen für globales städtisches Handeln blicken.

Eine Vorbesprechung findet am Montag, dem 23. Oktober um 15 Uhr in Raum 4404 statt. Das Seminar wird verblockt am 11. und 12. Januar 2018 abgehalten (Donnerstag/Freitag).

Voraussetzung für die Teilnahme ist die Abfassung einer ca. 20-seitigen Seminararbeit, die bis zum 15. Dezember 2017 abgegeben werden, ein Seminarvortrag sowie die aktive Teilnahme am Blockseminar.

Einführende Literatur zu den Themen wird empfohlen.

Für inhaltliche Rückfragen wenden Sie sich gerne an helmut.aust@fu-berlin.de, um ein Interesse an der Teilnahme zu signalisieren an sekretariat.aust@rewiss.fu-berlin.de. Die Zahl der Teilnehmer ist begrenzt.

Vorläufige Themenliste:

Teil I: Grundlagen und rechtliche Rahmenbedingungen

Städte als internationale Akteure – die Hansestädte als Modell? „Global cities“: Rechtliche Herausforderungen eines soziologischen Konzepts Städte als globale Akteure und ihr Verhältnis zum Staat I: Die völkerrechtliche Perspektive Städte als globale Akteure und ihr Verhältnis zum Staat II: Die innerstaatliche Perspektive Der Rechtsrahmen für die grenzüberschreitende Kooperation unterstaatlicher Gebietskörperschaften: Die Abkommen des Europarates Der Europäische Verbund territorialer Zusammenarbeit (EVTZ): Das Europarecht als Schrittmacher?

Teil II: Politikfelder für grenzüberschreitendes und international eingebundenes kommunales Handeln

Städtepartnerschaften: Völker- und verfassungsrechtliche Fragen Kommunale Entwicklungshilfe: Völker- und verfassungsrechtliche Fragen Städte im globalen Klimaschutzregime I: Klimaschutzkoalitionen und ihre Bedeutung für die Völkerrechtsordnung Städte im globalen Klimaschutzregime II: Auswirkungen des Pariser Abkommens von 2015 im Lichte des US-amerikanischen Rückzugs aus dem Abkommen Menschenrechtsstädte: Welche Bedeutung hat die lokale Umsetzung von menschenrechtlichen Verträgen? Gibt es ein „Recht auf die Stadt“? Soziale Protestbewegungen und der Kampf um eine andere Form von Urbanität „Sanctuary Cities“: welche Spielräume haben Städte zur Gestaltung von Einwanderung und Migration in den Vereinigten Staaten und in Deutschland? Kommunale Sanktionspolitiken I: Verfassungsrechtliche Zulässigkeit und völkerrechtliche Probleme am Beispiel der Sanktionspraxis US-amerikanischer Städte seit den 1980er Jahren Kommunale Sanktionspolitiken II: Zur Zulässigkeit kommunaler Friedhofssatzungen gegen Formen der Kinderarbeit

Allgemeine Literatur: Helmut Philipp Aust, Das Recht der globalen Stadt – Grenzüberschreitende Dimensionen kommunaler Selbstverwaltung, Tübingen (Mohr Siebeck) 2017; Simon Curtis (Hrsg.), The Power of Cities in International Relations, New York (Routledge) 2014; Luis Eslava, Local Space, Global Life – The Everyday Operation of International Law and Development, Cambridge (CUP) 2015); Barbara Oomen, Martha F. Davis und Michele Grigolo (Hrsg.), Global Urban Justice – The Rise of Human Rights Cities, Cambridge (CUP) 2016).