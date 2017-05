Ausstellung von Testamenten italienischer Persönlichkeiten vor und in Lesesaal 211

In der Zeit vom 30. Mai bis zum 30. Juni 2017 wird vor und in Lesesaal 211 im Obergeschoss der Bibliothek Rechtswissenschaft die Ausstellung

"Io qui sottoscritto" - Testamente berühmter Italiener/innen

zu sehen sein. Die Ausstellung von Testamenten berühmter italienischer Persönlichkeiten wie Garibaldi, Cavalieri und Verdi wurde in Kooperation zwischen der italienischen Notarvereinigung Consiglio Nazionale del Notariato, Rom [Info auf Englisch hier], dem Italienzentrum der Freien Universität Berlin und dem Fachbereich Rechtswissenschaft vorbereitet und steht unter der Schirmherrschaft der Italienischen Botschaft in Berlin.

Die Ausstellung Io qui sottoscritto. Testamenti di grandi italiani wurde aus Anlass des Gründungsjubiläums der Republik Italien bereits mehrfach mit den Originalen der Testamente mit großer Resonanz in verschiedenen Städten Italiens gezeigt und ist noch bis zum 20. Mai 2017 in Piacenza zu sehen. In Berlin werden die Testamente als Faksimiles mit deutschsprachiger Einführung und Erläuterungen gezeigt werden.

Die Ausstellung wird am Dienstag, 30.05.2017, 18.00 Uhr, mit einem rechtsvergleichenden Workshop zu Testamenten im Notarrecht eröffnet. Lesesaal 211 und der Vorraum 212 werden während der Ausstellungseröffnung sowie während des Auf- und Abbaus nicht als Lesesaal zur Verfügung stehen. Bitte weichen Sie auf andere Zeiten oder die benachbarten Lesesäle aus. Den Übersichtsplan für das Obergeschoss finden Sie hier.

Während der Ausstellung selbst bleiben Lesesaal 211 und Kopierraum 3 geöffnet und für Benutzer des Obergeschosses zugänglich. Bitte lassen Sie Jacken, Mäntel und Taschen in den Garderobenschließfächern außerhalb der Bibliothek.