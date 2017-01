Anmeldung mit FU-Login in Primo und an Thin clients für Studierende

Primo greift in die Cloud.

Seit heute ist das neue Primo freigeschaltet, das die Bestandsinformationen und Benutzerdaten nutzbar macht, die wir nun in der neuen Bibliothekssoftware Alma in der Cloud verwalten.

Im Zuge der Umstellung ergeben sich einige Neuerungen:

Studierende der FU Berlin melden sich jetzt in Primo - und auch an den Thin Clients im Lesesaal - mit dem FU-Account an.

Benachrichtigungen der Bibliotheken an FU-Studierende werden an die offizielle FU-E-Mail-Adresse [loginname @zedat.fu-berlin.de ] verschickt. Für Nicht-Studierende bleibt das Login wie bisher (aber: Gross-/Kleinschreibung ist neuerdings relevant )

Für die schnelle Recherche des Standortes im Lesesaal vom Rechercheplatz oder per Handy oder Notebook von unterwegs kann wie bisher ohne Anmeldung erfolgen. Allerdings werden Informationen über die Leihfrist und Optionen für die Bestellung/Vormerkung erst nach Anmeldung angezeigt. Bestelloptionen gibt es nur für Exemplare, die entweder aus Magazinen bestellt werden müssen oder die ausgeliehen sind und vorgemerkt werden können.

Die Bibliotheken der Freien Universität Berlin haben mit der Umstellung auf Alma die Benutzungsmodalitäten vereinheitlicht.

Nähere Informationen auf der Website der Universitätsbibliothek der Freien Universität Berlin hier.

Derzeit sind noch nicht alle Funktionen verfügbar:

Fernleihe wird erst ab dem 16. Januar 2017 wieder möglich sein.

Die Kassenautomaten in der Universitätsbibliothek, der Mensa II und im Immatrikulationsgebäude werden erst zu einem späteren Zeitpunkt zur Begleichung von Mahngebühren der Bibliotheken nutzbar sein.

Der Inhalt dieser Mitteilung wird kontinuierlich aktualisiert.