10. - 13. Okt.: Bibliotheksführungen zum Studienanfang

Anmeldung nicht erforderlich; weitere Informationen in den Veranstaltungen des Mentoring-Programms in der Vorbereitungswoche

Von Dienstag, 10. Oktober 2017, bis Freitag, 13. Oktober 2017, finden für die Studienanfänger des ersten Semesters am Fachbereich Rechtswissenschaft in Verbindung mit den Mentoringtreffen an diesen Tagen an sieben Terminen jeweils drei parallele Sonderführungen durch die Fachbereichsbibliothek statt. Die Verteilung auf die Termine erfolgt durch das Mentoring-Programm des Fachbereichs Rechtswissenschaft.

Für diejenigen, die in der Vorbereitungswoche nicht teilnehmen können, wird am Montag, 16. Oktober 2017, 12.00 Uhr eine zusätzliche Führung zum Studienanfang angeboten.

Treffpunkt für die Führungen ist vor dem Haupteingang der Bibliothek Rechtswissenschaft in der Wandelhalle Van't-Hoff-Str. 8 an dem auf der Website unter Termine angegebenen Zeitpunkt. Bitte kommen Sie pünktlich.

Vorgestellt werden kurz die verschiedenen Möglichkeiten der Nutzung der Bibliothek, die Notebooknutzung, WLAN, LAN und PC-Pool im Gebäude Van't-Hoff-Str. 8, EG und OG. Eingeführt wird leider nur kurz in die Nutzung des Online-Kataloges und die Standorte der Literatur in den Lesesälen. Bitte besuchen Sie dafür unsere Rechercheeinführungen.

Für Teilnehmer des Masterprogramms für Business, Competition and Regulatory Law (MBL-FU) findet am Dienstag, 10. Oktober 2017, um 14.30 Uhr, eine gesonderte Führung in englischer Sprache statt (Näheres hier).

Für internationale Studierende der Erasmus-, Themis- und Partnerschaftsprogramme (Näheres hier) findet am Mittwoch, 11. Oktober 2017, um 16.00 Uhr, eine gesonderte Führung statt (Näheres hier).

Auch für andere Interessierte finden regelmäßig Bibliotheksführungen statt. Sprechen Sie uns an.

Neben den Bibliotheksführungen bieten wir an verschiedenen Terminen im Semester und gern auch auf Anfrage Einführungen in die Webrecherche an, in denen die Suche in weiteren Online-Katalogen, im Bibliotheksportal und die Benutzung der juristischen Online-Datenbanken erläutert wird.